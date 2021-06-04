Biden mayıs ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi: Amerika tekrar ilerliyor

ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerini Delaware eyaletinde yaptığı konuşmada değerlendirdi.



Ülkedeki işsizlik oranının salgının başından bu yana en düşük seviyeye ulaşmasına ilişkin kendi yönetiminin politikalarını öven Biden, "Amerika yeniden ilerliyor" dedi.

"HİÇBİR EKONOMİ BİZİM KADAR HIZLI İSTİHDAM ARTIŞINA SAHİP DEĞİL"



Kongrede mart ayında geçen Covid-19 destek paketinin önemine işaret eden Biden, "Başka hiçbir büyük ekonomi bizim kadar hızlı istihdam artışına sahip değil, bunların hiçbiri tesadüf değil." diye konuştu.



Biden, söz konusu destek paketi kapsamında dağıtılan kişi başına 1400'er dolarlık çeklere de işaret ederek, "Yaptığımız bu yardımlar ailelerin depresyon, anksiyete ve zorluk seviyesini azalttı." dedi.



Konuşmasında Kongreye sunulan ve şu anda görüşme aşamasında olan altyapı paketine de işaret eden Biden, bu paketin onaylanması durumunda ekonominin daha da hızlı büyüyeceğini söyledi.



ABD'DE MAYIS AYINDA TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 559 bin artarken işsizlik oranı ise yüzde 6,1’den yüzde 5,8’e geriledi.



Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 664 bin seviyesindeydi.



ABD'de mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0,5 artış kaydetti.



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