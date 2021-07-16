Biden-Merkel görüşmesi: Çin ve Rusya'ya karşı birlik açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile başbakan sıfatıyla son kez bir araya geldi.



Beyaz Saray'da görüşen liderler, Rusya'dan AB'ye doğal gaz taşıyacak kuzey akım 2 projesi ve Çin ile ilişkileri görüştü.



Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.



Biden ve Merkel, Rusya'ya karşı ortak tutum sergileme konusunda mutabık kaldı.



Biden, "Kuzey Akım 2 ile ilgili endişelerimi yinelerken, Şansölye Merkel ve ben Rusya'nın komşularını tehdit etmek için enerjiyi bir silah olarak kullanmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda anlaştık." açıklamasında bulundu.



Angela Merkel de iki ülkenin Kuzey Akım projesi ile farklı görüşlere sahip olduğunu ancak Rusya'ya karşı birlikte durduklarını vurguladı.



İki lider, “Çin’in anti-demokratik adımlarına karşı” da birlikte hareket edeceklerini belirtti.



ABD Başkanı, Avrupa'ya uygulanan seyahat yasaklarının da ne kadar erken kaldırabileceklerini görüştüklerini dile getirdi.



ABD ve Almanya arasındak ilişkiler eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde geriye gitmişti.

Biden ve Merkel, bundan sonraki süreçte ilişkileri tekrar güçlendirme sözü verdi.



Almanya'da Eylül ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Merkel, görevde olduğu 16 yıl boyunca dört ABD başkanıyla çalışma fırsatı buldu.