Biden: NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz

Polonya'nın Avrupa'da önemli bir müttefik olduğunu belirten Biden, "Avrupa'daki kuvvetlerimizin komuta karargahının Polonya'da olacağını garanti etmek de dahil olmak üzere NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz." dedi.



Biden, Polonya'da nükleer santraller kuracaklarına dikkati çekerek, Polonya'nın enerji güvenliğini sağlayacaklarının altını çizdi.



BIDEN'IN UKRAYNA ZİYARETİ İÇİN TEŞEKKÜR

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da Rusya'nın bağımsız bir ülkeye saldırdığını belirterek, "Rusya, 2014'te Ukrayna'ya saldırmıştı, aradan sekiz yıl geçti ve Ukrayna'ya tam ölçekli saldırı gerçekleşti, bir trajediye sebep oldu." şeklinde konuştu.



Duda, milyonlarca insanın bombalardan, ölümden kaçmak için ülkesinden ayrıldığını dile getirerek, Biden'a dün gerçekleştirdiği Ukrayna ziyareti için teşekkür etti.



ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmasının çok anlamlı olduğuna işaret eden Duda, "Bu ziyaret, özgür dünyanın ve onun en büyük lideri olan ABD Başkanı'nın onların yanında olduğunu unutmadığına dair bir işaretti. Bunun ne kadar büyük bir cesaret gerektirdiğini biliyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Özellikle sizin güvenliğinizden sorumlu olanlar için kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Lütfen onlara şükranlarımı sunun." ifadelerini kullandı.



Duda, Biden'ın Polonya'ya ziyaretinin güvenlik için oldukça önemli bir işaret olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece Polonya değil bölgemiz için de güçlü bir mesaj gönderiyor. ABD'nin küresel düzeni koruyabileceğine ve diğer ulusları köleleştirmek isteyenlerin, diğer insanların hayatlarını mahvetmek isteyenlerin, kısacası tüm saldırganların göreceği bir mesaj var. ABD'nin temsil ettiği demokratik toplum bu tür bir davranışı kabul etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Joe Biden'ın Polonya ziyaretinin dünyaya birçok mesaj gönderdiğine dikkati çeken Duda, "Buradaki varlığınız yatırımcılara da güçlü bir mesaj gönderiyor. Polonya güvenilir bir ülke. Dünyanın öbür ucundan güvenle gelebileceğiniz bir ülke. Bazı insanlar buranın tehlikeli olduğunu düşünebilir ama ABD kuvvetleri ve NATO birlikleri de buranın güvenliğinin bir göstergesi." dedi.