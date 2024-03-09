Biden-Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar: ABD Başkanı'ndan son uyarı mesajı

Biden ve Netanyahu arasında ise soğuk rüzgarlar esiyor. Seçimler yaklaşırken özellikle Müslüman seçmenin artan tepkisi ile karşılaşan Amerikan başkanı, İsrail liderinin "son bir uyarı" ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Biden-Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar: ABD Başkanı'ndan son uyarı mesajı

Refah sınır kapısından daha çok yardım geçişi için İsrail'i ikna edemeyen Amerika Birleşik Devletleri, henüz Ramazan öncesinde ateşkes sağlanması hedefine de ulaşamadı.

Bu durum Demokrat Joe Biden üzerinde seçmen baskını artırırken, Biden'ın Netanyahu'ya sabrı azalıyor. 

Birliğin durumu konuşmasının ardından kameraların kayıtta olduğunu farketmeyen Biden, Netanyahu ile kırılma noktasına yakın olduğunu söyledi.

Biden, "bibi" takma adıyla bahsettiği Netanyahu'yu "come-to-Jesus" konuşması yapmaya yakın oldukları konusunda uyardığını söyledi.

Bir Amerikan deyimi olan "come-to-Jesus", yanlış yolda giden birisine yapılan son uyarı anlamına geliyor. 

Ancak Biden yönetimi, savaşı sürdürmesi için İsrail'e silah sağlamaya da devam ediyor.

Bu çelişkili durum Amerika'da özellikle Müslüman seçmenin Biden'a yönelik tepkisini artırıyor.

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