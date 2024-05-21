Biden: Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı utanç verici

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Blinken da başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz" dedi.

Biden: Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı utanç verici

Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin tutuklama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Biden, yazılı bir açıklama yaparak Başsavcı Han'ın kararına tepki gösterdi ve kararı kabul etmediklerini söyledi.

Biden, açıklamasında, "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici. Bu başsavcı her ne karar alırsa alsın İsrail ile Hamas'ı bir tutmak mümkün değildir. İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız" ifadelerini kullandı. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da başvuruyu "temelden reddettiklerini" söyledi.

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "Başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz" dedi.

UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunan Blinken, Başsavcı Han'ın başka ülkelere gösterdiği "kendini savunma hakkını" İsrail'e tanımadığını öne sürdü.

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