Biden Netanyahu'dan esir takası talep etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hamas'la esir takası anlaşması imzalaması konusunda baskı yaptığı ve bölgedeki tansiyonu düşürme çağrısında bulunduğu iddia edildi. Görüşmede, ayrıca Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik İran'dan gelebilecek misillemelere karşılık askeri hazırlıkların da gündeme geldiği belirtildi.

Biden Netanyahu'dan esir takası talep etti

Kanal 12 Televizyonunun isimlerini açıklamadığı iki 'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasının halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu söyledi.

Zor geçtiği ve Biden'ın sert üslup takındığı ifade edilen görüşmede Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.

Taraflar ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da görüştü.

HANİYE SUİKASTİ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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