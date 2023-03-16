Biden: Politikalarım benden çok daha popüler

ABD Başkanı Biden, önerdiği politikaların Amerikan halkı tarafından "ezici çoğunlukla" desteklendiğini savundu. Biden, "Aslında politikalarım benden çok daha popüler" diye konuştu.

Biden: Politikalarım benden çok daha popüler

Başkanı , politikalarının kendisinden daha popüler olduğunu belirterek, "Geriye dönmenin zamanı değil." dedi.

Biden, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde reçeteli ilaç fiyatlarını düşürme çabaları hakkında konuştu.

Biden: Politikalarım benden çok daha popüler - 1

Onlarca yıldır büyük ilaç şirketlerine karşı verdikleri mücadeleyi sonunda kazandıklarını söyleyen Biden, bazı firmaların ilaç fiyatlarını düşürmesini örnek verdi.

"GERİYE DÖNMENİN ZAMANI DEĞİL"

Biden, 65 yaş ve üstü kişiler için federal sağlık sigortası olan Medicare politikalarını överek, bu sayede yaşlıların ücretsiz aşı olabildiğini kaydetti.

Amerikalıların bu kapsamdaki politikaları desteklediğini belirten Biden, "Anket verilerine bakarsanız, önerdiğimiz şeylerin ezici çoğunlukla popüler olduğunu görürsünüz. Aslında (politikalarım) benden çok daha popüler." dedi.

Biden "Geriye dönmenin zamanı değil." diyerek, daha yapacak çok işleri olduğunu kaydetti.

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