Biden: Putin ve Hamas komşu ülkeleri haritadan silmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. Ülkesinin Ukrayna ve İsrail'e desteğini yineleyen Biden, Hamas ve Rusya lideri Vladimir Putin'in aynı amaca hizmet ettiğini savundu.



Biden, Putin ve Hamas'ı komşu demokrasileri haritadan silmeye çalışmakla suçladı. Hamas'a karşı mücadelesinde İsrail'in yanında olduklarını tekrarladı.



Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınında 35'i Amerikalı 1200 kişinin öldüğünü hatırlattı ve "Holokost'tan beri bu kadar çok Yahudi'nin öldüğü başka bir olay olmadı" dedi.

"GAZZE'DEN GELEN FOTOĞRAFLAR ACI VERİCİ"



Biden makalesinde, Gazze'deki sivil ölümlere de geniş bir yer ayırdı. Gazze'den gelen fotoğrafların acı verici olduğunu söyledi.



"Binlerce sivil öldü" diyen Amerikan Başkanı, "Aileler, en kötüsü başlarına gelirse teşhis edilebilsin diye çocuklarının bedenlerine isimlerini yazmak zorunda kaldı" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU



Gazze'de sivillerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu belirten Biden, kentin işgaline, toprakların bölünmesine ve blokaja itiraz ettiklerini vurguladı.



İki devletli çözüm vurgusu yapan Biden, savaştan sonra Batı Şeria ve Gazze'nin tek bir yönetim altında birleşmesi gerektiğini söyledi.