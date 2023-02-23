Biden, Putin'in nükleer tehdidine ihtimal vermiyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News televizyonuna verdiği röportajda Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bu kararın "büyük bir hata" olduğunu ve sorumlu bir davranış olmadığını kaydeden Biden, "Ancak bundan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) nükleer silah veya buna benzer bir şey kullanmayı düşündüğü sonucunu çıkarmıyorum." dedi.



Biden, bu sorunu çözebileceklerinden emin olduğunu belirterek, silahların kontrolü anlaşmalarının her iki tarafın ve dünyanın da çıkarına olduğunu söyledi.



Rusya'nın bu konudaki tutumunda bir değişiklik olduğuna ilişkin belirti bulunmadığını dile getiren Biden, "Bunun, bir şekilde yeni nükleer silahlar, uluslararası kıtasal balistik füzeler kullanmayı düşündükleri anlamına geldiği fikrini destekleyen hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.



Biden'ın röportajının tamamı yarın yayımlanacak.

RUSYA YENİ START ANLAŞMASINI ASKIYA ALMIŞTI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya aldıklarını açıklamamıştı. Putin, açıklamasında "Bugün Rusya'nın Yeni START'taki katılımını askıya aldığımızı söylemem gerekiyor. Antlaşmadan çıkmıyoruz sadece katılımımızı askıya alıyoruz." demişti.

Açıklamasında Washington'daki bazı politikacıların, ABD'nin yeni tür nükleer silahların test edilmesi olasılığını şimdiden düşündüklerine işaret eden Putin, "Bu durumda, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rosatom, Rus nükleer silahlarını test etmeye hazır olmalıdırlar. Elbette bunu ilk yapan biz olmayacağız ancak ABD testler yaparsa, biz de yaparız. Hiç kimse küresel stratejik eşitliğin yok edilebileceği gibi tehlikeli bir yanılsamaya kapılmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.