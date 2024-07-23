Biden rehine aileleriyle bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrailli rehine aileleriyle bir araya gelecek.



Reuters'ın bildirdiğine göre ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, Biden'ın bu hafta içinde Gazze'de rehin tutulan Amerikalıların aileleriyle Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söyledi.



Yetkiliye göre bu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda rehinelerin alınmasından bu yana başkanın yapacağı ikinci görüşme olacak.



Bir yetkiliye göre ise Covid-19'dan iyileşmekte olan Biden'ın perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

Resmi ziyaret için ABD'nin başkenti Washington'a giden Netanyahu, yarın öğleden sonra ABD Kongresi'nde hitap edecek.

Dün ise Washington'da rehinelerin aileleriyle bir araya gelen Netanyahu, Gazze'eki esirleri serbest bırakacak bir ateşkes anlaşmasının şekillenmekte olabileceğinin sinyallerini verdi.

7 Ekim'de Hamas tarafından esir alınan İsrailliler'den 120'sinin hala Gazze'de tutulduğu biliniyor. Bazıları İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.



İsrail ordusu dün, iki rehinenin daha "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıkladı.