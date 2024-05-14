Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan yasa tasarısını imzaladı.

Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, imzalanan yasa tasarısıyla ABD'nin nükleer sektördeki liderliğini yeniden tesis ettiğini vurguladı.

ABD'nin sivil nükleer konusunda 'ya bağımlılığını azaltarak, enerji ve ekonomik güvenliğini güçlendirecek tarihi bir dizi eylemi yasalaştırdığını aktaran Sullivan, bu yasanın, ABD'nin enerji sektörünün gelecek nesiller için güvence altına alınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

UZUN VADELİ BÜYÜMEYE KARARLI OLDUĞU MESAJI

Sullivan, "Biden'ın talebi üzerine ABD Kongresi'nin kısa süre önce tahsis ettiği 2,72 milyar dolarlık federal fonun da yardımıyla ABD'de zenginleştirme kapasitemiz hızlanacak ve nükleer sektörümüzde uzun vadeli büyümeye kararlı olduğumuz yönünde sanayiye net bir mesaj gönderecek." ifadesini kullandı.

Tasarı yasalaştıktan 90 gün sonra Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatı yasak olacak.

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