Biden-Şi Cinping görüşmesine bu sözler damga vurdu: Ateşle oynayan kendini yakar

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 2 saat 17 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.



Beyaz Saray, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve derinleştirilmesi kapsamında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, iki liderin, en son 18 Mart'ta bir telefon görüşmesi yaptığı anımsatıldı.



Görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuların ele alındığına işaret edilen açıklamada, Biden ve Şi'nin, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve sağlık güvenliği konusundaki meselelerin takibi konusunda ekiplerini görevlendirdiği aktarıldı.



Açıklamada, "Başkan Biden, Tayvan konusunda ABD'nin politikasının değişmediğini vurguladı. Ayrıca ABD'nin, Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesi ya da buradaki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik çabalara şiddetle karşı olduğunun altını çizdi." ifadelerine yer verildi.



"ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR"



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.

