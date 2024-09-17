Biden şüpheli suikast girişimi sonrasında Trump’ı aradı

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump’a yönelik ikinci olası suikast girişiminin önlenmesinin yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump’ı telefonla aradığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın “samimi” geçen görüşmede Trump’a “güvende olmasından duyduğu memnuniyeti” ilettiği belirtilirken, Trump’ın ise Biden’a görüşme için teşekkür ettiği aktarıldı. Trump ise kampanya ekibi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Konu Gizli Servis'in sağladığı korumaydı" ifadelerini kullandı.



“ŞÜPHELİ, GİZLİ SERVİS AJANLARINA ATEŞ ETMEDİ"



Öte yandan, şüpheli suikast girişimine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gizli Servis Direktörü Vekili Ronald Rowe golf sahası gezisinin Trump'ın programında olmadığını belirterek, buna rağmen üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını söyledi.



Şüpheli Ryan Wesley Routh'un çalıların arasında tüfekle dolaştığını fark eden ajanların görevlerini harfiyen yerine getirdiğini kaydeden Rowe, “Aldığımız koruyucu önlemler işe yaradı” açıklamasında bulundu. Olay sırasında Trump’ın şüphelinin "görüş açısında olmadığını" belirten Rowe, ayrıca şüphelinin kaçmadan önce Gizli Servis ajanlarına ateş etmediğini ifade etti. Olayla ilgili Trump ile görüştüğünü aktaran Rowe, “En üst düzeyde korumaya sahip olduğunun farkında” ifadelerini kullandı.



FBI: ŞÜPHELİNİN EŞYALARINA EL KONULDU



FBI Miami Ofisi'nden sorumlu özel ajan Jeffrey Veltri ise, soruşturmanın devam ettiğini belirterek gerekli arama emirlerini uyguladıklarını söyledi. Şüphelinin cep telefonlarına, aracına ve elektronik eşyalarına el koyduklarını açıklayan Veltri, olay yerindeki tanıkların yanı sıra şüpheli Routh'un aile üyeleri ve eski iş arkadaşlarıyla da görüştüklerini ifade etti.