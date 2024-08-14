Biden, Trump başkan seçilirse yemin törenine katılacak



Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kasım ayında yeniden seçilmesi halinde yemin törenine katılacağını söyledi.



Başkana, Trump başarılı olursa yemin törenine katılıp katılmayacağı soruldu.



Biden, Trump'ın 20 Ocak 2021'de kendisinin yemin törenine katılmayı reddetmesine atıfta bulunarak, "Ben iyi huyluyum, onun gibi değilim" diye yanıt verdi.

TRUMP 2021'DE KATILMAMIŞTI



Trump 2021 yılında, Biden'ın göreve başlama törenine katılmadı ve bu da görevden ayrılan başkanın meşaleyi göreve gelen başkana devretme geleneğini bozdu. Eski başkan, Biden'ı kazanan olarak kabul etmeyi reddetti.



Aylarca seçim sahtekarlığıyla ilgili asılsız iddialar yaydı ve destekçilerini seçimin kendisinden "çalındığı" iddialarıyla kışkırttı.

KONGRE BASKINI



Yemin töreninden birkaç hafta önce, 6 Ocak 2021'de Trump bir "Hırsızlığı Durdurun" mitingi düzenlemiş ve destekçilerinden oluşan bir kitleyi Kongre Binası'na yürümeye ve ülke için "deli gibi savaşmaya" teşvik etmişti.



Daha sonra öfkeli Trump destekçilerinden oluşan kalabalık, Kongre'nin seçim sonuçlarını onaylaması gerekirken Kongre Binası'na şiddetle hücum etmişti.



O tarihte Biden, Trump'ın yemin törenine gelmemesinin "iyi bir şey" olduğunu söylemişti.



Biden, Trump'ın yemin törenine nezaketen katılacağını ima ederken aynı zamanda Trump'ın Amerikan güvenliği için "gerçek bir tehlike" olduğunu da belirtti.