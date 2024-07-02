Biden, Trump'ın dokunulmazlık kararını kınadı: "Daha cesur olacak"

ABD Yüksek Mahkemesı̇ dün, eski başkan Donald Trump'ın 2020 seçı̇mlerı̇nı̇ engelleme suçundan yargılamadan muaf tutulma talebı̇nı̇ reddeden yargı kararını iptal ettı̇.



Mahkeme, eskı̇ başkanların anayasal yetkı̇lerı̇ kapsamındakı̇ eylemlerı̇nden dolayı kovuşturmaya karşı "mutlak dokunulmazlık" hakkı olduğuna karar verdı̇.

"TEHLİKELİ BİR EMSAL"



Beyaz Saray'da açıklama yapan mevcut başkan Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kararını kınadı.



Kararı sert bir dille kınayan Biden, bunu yasa önünde eşitlik ilkesini ortadan kaldıran "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.



Beyaz Saray'dan yaptığı 5 dakikalık konuşmada Biden, kararın "hukukun üstünlüğünü baltaladığını" ve "ülkenin insanlarına korkunç bir kötülük yaptığını" söyledi.

TRUMP'IN GELECEĞİNE SEÇMEN KARAR VERECEK



Biden, bu kararla, önümüzdeki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel adayı olan Trump'ın bir kez daha başkanlık görevine layık olup olmadığına seçmenlerin karar vereceğini belirtti.



Biden, geçen hafta Trump ile televizyonda yayınlanan bir tartışmada tepki çeken bir performans göstermişti.

"AMERİKA'DA KRAL YOK"



Tartışmanın ardından adaylığının geleceğini görüşmek üzere hafta sonu düzenlediği aile toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda, "Bu ulus, Amerika'da kral olmadığı ilkesi üzerine kuruldu" diye konuşmuştu.,



Biden, konuyu seçim bağlamına oturtarak, kararın seçmenleri Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi durumunda "kendine çekidüzen verebilecek" karaktere sahip olup olmadığı sorusuyla yüzleşmeye zorladığını söyledi.

"NE İSTERSE YAPACAK KADAR CESUR"



Üç buçuk yıldır sahip olduğu başkanlık yetkilerinin sınırlarına saygı gösterdiğini vurgulayan Biden, Donald Trump da dahil olmak üzere herhangi bir başkanın artık yasayı görmezden gelmekte özgür olacağını vurgulayarak, "Amerikan halkı, artık ne isterse yapabilecek kadar cesur olduğunu bilerek, başkanlığı bir kez daha Donald Trump'a emanet edip etmeyeceğine karar vermeli" ifadelerini kullandı.

