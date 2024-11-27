Biden, Trump’ın yemin törenine katılacak

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden ve eşi Jill Biden, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılacak.



Seçimden önce Biden, kimin kazandığına bakmaksızın törene katılacağını söylemişti.



Beyaz Saray basın sekreteri yardımcısı Andrew Bates, “Başkan Biden, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacağına söz verdi. O ve First Lady Jill Biden, bu sözü yerine getirecek ve yemin törenine katılacak. Bunu demokratik değerlerimize ve halkın iradesine saygı duymaya olan bağlılığımızın önemli bir göstergesi olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

TRUMP YEMİN TÖRENİNE KATILMAMIŞTI



2020 seçimlerini kaybeden Trump, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na yapılan saldırıdan birkaç gün sonra gerçekleşen Biden’ın yemin törenine katılmamıştı. Trump, 150 yılı aşkın süredir halefinin yemin törenine katılmayan ilk başkan olmuştu.



Trump’ı demokrasiye yönelik tehdit olarak nitelendiren Biden, seçimin ardından “sorunsuz bir görev teslimi sağlamaya çalışacağını” söylemişti.



Ay başında Beyaz Saray’da Trump’ı ağırlayan Biden, “Size yer sağlamak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için her şeyi yapacağız.” demişti.

