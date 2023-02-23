Biden uçağa binerken merdivenlerden düşüyordu

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya’daki temaslarının ardından ABD’ye doğru hareket etti. 80 yaşındaki Biden, Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada az daha merdivenlerden düşüyordu.

Görüntülerde, Biden’ın uçağın kapısına az bir mesafe kala tökezlediği ve iki elini merdivenlere uzattığı görüldü.

Tökezlemesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi.

Biden’ın neden tökezlediği henüz bilinmezken, sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmadı.



BİDEN, DAHA ÖNCE DE MERDİVENLERDE TÖKEZLEMİŞTİ