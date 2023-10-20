Biden ulusa seslendi | İsrail'e tam destek mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ulusa seslendi. Biden, "Bu gece alınan kararlar gelecek yılları etkileyecek." ifadelerini kullandı. Kongre'ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebi ileteceklerini söyleyen Biden, "İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz." dedi.

Biden ulusa seslendi | İsrail'e tam destek mesajı

Başkanı , İsrail'e gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından Oval Ofis'ten açıklamalarda bulundu. Biden konuşmasında, alınacak kararların gelecek yılları etkileyeceğini ve Kongre'den İsrail için benzeri görülmemiş bir destek talebinde bulunacaklarını söyledi.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu gece alınan kararlar gelecek yılları etkileyecek.

İsrail'de en az 32 ABD vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrail'e yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı.

İsrail ve Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önemde.

Kongre’ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebini cuma günü göndereceğiz. İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz. İsrail'in arkasındayız.

Gazze halkının acil olarak gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var.

Filistin lideri Mahmud Abbas'a ABD'nin Filistinlilerin kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkına bağlı olduğunu söyledim."

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün)

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