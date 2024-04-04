Biden ve Netanyahu telefonda görüştü: "Gazze'de acil ateşkes gerekli"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre iki lider 30 dakikadan az süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin gündeminde İsrail'in Gazze'deki World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanlarına düzenlediği saldırı vardı.

Saldırıda hayatını kaybeden 7 yardım çalışanından biri ABD vatandaşıydı.

Beyaz Saray, Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD menşeli World Central Kitchen adlı insani yardım kuruluşunun Batılı görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirmişti.

Görüşmede Biden, Netanyahu'ya yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD başkanı, i̇srai̇l'i̇n si̇vi̇lleri̇n zarar görmesi̇, i̇nsani̇ acılar ve yardım görevli̇leri̇ni̇n güvenli̇ği̇ konularında bi̇r di̇zi̇ spesi̇fi̇k, somut ve ölçülebi̇li̇r adımları açıklaması ve uygulaması gerekti̇ği̇ni̇ açıkladı.

"ACİL ATEŞKES GEREKLİ"

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu ve İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre iki lider, İran'ın İsrail ve İsrail halkına yönelik aleni tehtidlerini de görüştü.



Biden, ABD'nin İran'ın tehtidleri karşısında İsrail'i güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

İsrail Başkanı Netanyahu ise İran'ın yıllardır İsrail'e karşı çalıştığını ve bu nedenle İsrail'in İran ve vekillerine karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

Netanyahu İsrail'in kendini savunabileceğini söylerken, "Bize zarar verenin canını yakacağız" dedi.

