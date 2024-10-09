Biden ve Netanyahu'dan aylar sonra ilk görüşme: Gündem İran misillemesi

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama geldi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katıldığı belirtilen açıklamada, Biden’ın “İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını” yinelediği belirtildi.

Biden’ın “İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısını kesin bir dille kınadığı” aktarılan açıklamada, “Başkan Biden hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin Mavi Hattın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir anlaşmaya duyulan ihtiyacı vurguladı” denildi.

İsrail’in vatandaşlarını koruma hakkına yönelik desteğini dile getiren Biden’ın buna rağmen “Özellikle Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerinde sivillere verilen zararın en aza indirilmesi gerektiğini vurguladığı” ifade edildi.



DİPLOMASİ İHTİYACI ELE ALINDI



Gazze konusunda ise liderlerin “Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için diplomasiye acilen dönüşün gerekliliğini” ele aldığı kaydedildi.



Biden’ın Gazze'deki insani durumu ve bölgenin kuzeyine yeniden erişimin önemini gündeme getirdiği aktarılan açıklamada, “Liderler önümüzdeki günlerde hem doğrudan hem de ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldılar” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmenin 30 dakika sürdüğü ve verimli geçtiği belirtildi.

MİSİLLEMENİN SINIRLARI BELİRLENECEK



Axios'a konuşan ABD'li yetkili, "Bu çağrıyı, İsrail'in misillemesinin sınırlarını belirlemek için kullanmak istiyoruz." dedi.



Yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'daki önemli hedeflere "orantılı şekilde" saldırmasını sağlamak istediğini söyledi.



İngiliz haber ajansı Reuters görüşmeyi doğrulayarak, iki liderin Gazze'de Hamas ve Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmaları da görüşmesinin beklendiğini bildirdi.

SÜREKLİ ERTELENEN GÖRÜŞME



Biden geçen ayın sonlarında, Ortadoğu'da topyekün bir savaşı önlemek için Netanyahu ile görüşeceğini söyledi.



Ancak bu görüşme gerçekleşmedi ve geçen hafta kendisine bu konuda soru sorulduğunda Biden, bunun "şu anda hiçbir eylem olmadığı için" ertelendiğini söyledi.

GALLANT'IN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ



Pentagon yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın çarşamba günü Washington'a yapacağı ziyareti ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.



Biden ayrıca cumartesi günü ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri arasında Ortadoğu ve Ukrayna konusunda planlanan görüşmelerden çekildi.



Beyaz Saray, Biden'ın Milton Kasırgası'na verilen yanıta odaklanmak için artık Berlin'e seyahat etmeyeceğini söyledi.