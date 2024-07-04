Biden ve Netanyahu telefonda görüştü: "Saldırılara devam edeceğiz" mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularının ele alındığı görüşmede Netanyahu, Biden'a İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını verdi.

Biden ve Netanyahu telefonda görüştü: "Saldırılara devam edeceğiz" mesajı

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Netanyahu "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Biden'ı tebrik etti.

Netanyahu, Biden'ı Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere 'den bir heyet gönderme kararına ilişkin bilgilendirdi.

Görüşmede ayrıca Netanyahu, Biden'a İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını verdi.

Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ateşkes için İsrail ekibinin ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla görüşmelerine yetki vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan Biden-Netanyahu telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'e olan desteği için ABD'ye teşekkürlerini ilettiği, Biden'ın ise ülkesinin İsrail'e desteğinin sarsılmaz olduğunu yinelediği kaydedildi.

İkilinin Biden'ın sunduğu plan çerçevesinde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını ele aldığı aktarılan açıklamada, liderlerin aynı zamanda Hamas'tan gelen cevabı da görüştükleri bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'nun ateşkes için İsrail ekibinin ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla görüşmelerine yetki vermesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

HAMAS'IN TEKLİFİ

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Mossad ve Hamas'tan açıklama

Gazze'de ateşkes olacak mı? Mossad ve Hamas'tan açıklama

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...