Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde mevcut Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, televizyonda seçim tartışmasında kozlarını paylaştı. Trump, "Ben başkan olsaydım Hamas İsrail'e saldırmazdı" derken, Biden ise Trump gibi adayları engellemek için aday olduğunu söyledi. Tartışma sırasında Biden Trump’ı eşi Melania Trump’ı aldatmakla suçladı.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma

Tartışma bir buçuk sürdü. Kurallara göre, münazarada ilk sözü Başkan aldı. Son söz hakkı ise 'ın oldu. 

Tartışma 1960'tan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapıldı. Bundan sonraki televizyon tartışması ise 10 Eylül'de yapılacak. 

Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili konuşan Trump, "Putin Biden'a saygı duysaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi" derken, Zelenski'nin her geldiğinde 'den para alıp gittiğini söyledi. 

Biden'a "Filistinli gibi davranıyor" diyen Trump, "Ben başkan olsaydım Hamas İsrail'e saldırmazdı" ifadelerini kullandı. 

Zihinsel testlerden sorunsuz geçtiğini belirten Trump, "Biden bilişsel teste girsin 2 soru yapamaz." dedi. 

Biden ise, Trump'a "Bu sahnede suçlu olan tek kişi bu adamdır" derken, eski başkan Trump Biden'ın, "Görevden çıkar çıkmaz hüküm giymiş bir suçlu olabileceğini." söyledi. 

Trump gibi adayları engellemek için aday olduğunu söyleyen Biden, "Trump ABD demokrasisini yok etmekte kararlı." dedi. 

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