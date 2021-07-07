Biden: Virüsten ölenler aşı olmayan kişiler

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki salgına ilişkin bilgilendirdi.

Biden, "Bu haftanın sonuna kadar 160 milyon amerikalı aşılanmış olacak. Mart ayında koyduğum 4 Temmuz'a kadar ki aşılama hedefine bir kaç gün sonra ulaşacağız" dedi.

Ocak ayından bu yana vaka ve ölümlerin yüzde 90 azaldığını belirten Biden, aşı olan milyonlarca Amerikalının normal hayatlarına döndüğünü söyledi.



Virüsle mücadelenin bitmediğini belirten ABD Başkanı, Delta varyantı nedeniyle aşısız kişlierin topluma risk oluşturduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, "İyi haberse, aşılar son derece etkili. Mayıs ayının başından bu yana Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışlar ve ölümlerin tamamı aşı olmayan kişiler" şeklinde konuştu.



Sağlık yetkilileri ise Delta varyantının, ülkenin 50 eyaletine de yayıldığını açıkladı.



Aşılamanın az olduğu eyaletlerde, varyant kaynaklı vakalar da artışta.



Missouri eyaletindeki yeni vakaların yüzde 96'sının Delta varyantı olduğu tespit edildi.



Ayrıca ülkede Delta Plus varyantına da rastlandığı açıklandı. Uzmanlar, varyantın tehlikeli ve çok hızlı yayıldığını belirtiyor.