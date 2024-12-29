Biden yarıştan çekildiği için pişman: "Trump'ı yenebilirdim"

Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekildiği için pişman olduğu ve Beyaz Saray mücadelesinde Donald Trump'ı yenebileceğine inandığı öne sürülüyor.



Görev süresi dolan başkan, Cumhuriyetçi rakibine karşı ilk tartışmada yaşadığı başarısız sonuç, düşük onay oranları ve azalan bağışlar nedeniyle yaz aylarında yarıştan çekilmişti.



Ancak Biden, yakın kaynakların The Washington Post'a verdiği bilgiye göre, kampanyasının karşılaştığı sorunlara rağmen kasım ayında Trump'ı yenebileceğinden emin olduğunu söyledi.

ART ARDA ALINAN YANLIŞ KARARLAR



Biden'ın 27 Haziran'daki kötü tartışma performansının ardından Demokratlar arasında yarıştan çekilmesi yönündeki çağrılar giderek arttı ve Biden sonunda 21 Temmuz'da yarıştan çekildiğini açıkladı.



Kamala Harris'i destekleme yönündeki gecikmiş kararı, başkan yardımcısının Trump'a karşı bir kampanya başlatması için yalnızca üç ay zamanının kalmasına yol açtı. Sonunda tüm çekişmeli eyaletlerde Trump karşısında ezildi ve halk oylarını 2,2 milyon farkla kaybetti.



Gazetenin haberine göre Biden, Harris'i yarıştan çekilmesinden sorumlu tutmayı reddetti ancak danışmanlarına "kendisi yarışsaydı" kazanacağını söyledi.