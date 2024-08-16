Biden, yarıştan çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris ile bir seçim mitingine katılarak seçmenlere birlik mesajı verdi.

Biden, yarıştan çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı

Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak için birlikte sahneye çıktı.

Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere birlik mesajı verirken Biden, Harris'in çok başarılı bir başkanlık yapacağını söyledi.

Sadece ilaç fiyatları konusunda değil diğer ekonomi başlıklarında da Harris ile çok çalıştıklarını dile getiren Biden, seçimi kazandıktan sonra Harris'in bu hizmetleri sürdüreceğine inandığını belirtti.

Biden'a desteğinden dolayı teşekkür eden Harris de kendi yönetimlerinde çok başarılı işler yaptıklarını ve ilaç fiyatları konusundaki bu yeni anlaşmanın mimarının Biden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan adaylığı için Harris'i desteklediğini açıklamıştı.

Aynı hafta adaylığı kabul eden Harris, ön seçimlerde seçilen delegelerin oylarıyla Demokrat Partinin resmi olarak başkan adayı olmaya hak kazanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

Bakan Fidan: Irak'la mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Fidan: Irak'la mutabakat zaptı imzalandı

Almanlar, Scholz'un "liderlik sergileyemediğini" düşünüyor

Almanlar, Scholz'un "liderlik sergileyemediğini" düşünüyor

Haksız yere 50 yıl hapis yattı, 7 milyon dolar tazminat alacak

Haksız yere 50 yıl hapis yattı, 7 milyon dolar tazminat alacak

Mahmud Abbas kimdir? Meclis'te konuşacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı

Mahmud Abbas kimdir? Meclis'te konuşacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Biri 335 yıl,diğeri 38 dakika: Tarihin en uzun ve en kısa savaşları!

Biri 335 yıl,diğeri 38 dakika: Tarihin en uzun ve en kısa savaşları!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...