Biden yönetimi, 320 bin göçmeni gizlice ABD'ye soktuğunu kabul etti

ABD hükümeti, sınırdan geçen göçmen sayısını azaltmak adına ülkeye yasa dışı göçmen soktukları uçuşlar düzenlediklerini kabul etti.
Bu program kapsamında geçen yıl binlerce belgesiz göçmen için yabancı havalimanlarından doğrudan ABD şehirlerine gizlice uçuş düzenlendi. Ancak Gümrük ve Sınır Koruma bu uçuşlar hakkında bilgi vermeyi reddetti.
Bu, geçen yıl rekor sayıda göçmen güney sınırından ülkeye girerken, aynı zamanda Biden yönetiminin de onları doğrudan ülkeye soktuğu anlamına geliyor.
EN AZ 43 FARKLI HAVALİMANI KULLANILDI
Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası davasının ayrıntılarına dahil edilen Göç Araştırmaları Merkezi, Biden'ın 2023 yılı boyunca, yabancı ülkelerden yüz binlerce yasadışı göçmeni en az 43 farklı Amerikan havaalanına taşıyan gizli uçuşları onayladığını ortaya çıkardı.
Program, Biden'ın geçen yılın başında "CBP One" isimli telefon uygulamasını genişletmesinin bir parçasıydı.
Bu genişleme kapsamında göçmenler, uygulamayı kullanarak kendi ülkelerinden sığınma başvurusunda bulunabildiler.
Göç Araştırmaları Merkezi (CIS), başvuruda bulunan göçmenlerin doğrudan ABD'ye taşınmasının uygulamanın daha az bilinen kullanımlarından biri olduğunu belirtiyor.
TELEFON UYGULAMASIYLA SIĞINMA BAŞVURUSU
ABD'ye yasal olarak giremeyen göçmenler, bu havalimanlarından seyahat izni ve geçici insani tahliye başvurusunda bulunmak için "CBP One"ı kullanıyor.
Bu giriş sayesinde göçmenler, yasal statü elde etmeden iki yıl boyunca ABD'de kalabilecek ve bu arada çalışma izni almaya da hak kazanacak.
Yönetim, belgesiz yabancıların hangi havalimanlarına nakledildiğini açıklamayacağını söyledi.
Avukatlar ayrıca yabancı havalimanlarının konumlarını da açıklamadı, bu da göçmenlerin nereden geldiklerini belirsiz hale getiriyor.
Cumhuriyetçiler güney sınırının güvenli olmadığı konusunda ısrar ediyor ve Biden'ın ABD ile Meksika sınırı arasında daha katı protokoller uygulamasını talep ediyor.
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