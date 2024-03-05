Biden yönetimi, 320 bin göçmeni gizlice ABD'ye soktuğunu kabul etti

TELEFON UYGULAMASIYLA SIĞINMA BAŞVURUSU



ABD'ye yasal olarak giremeyen göçmenler, bu havalimanlarından seyahat izni ve geçici insani tahliye başvurusunda bulunmak için "CBP One"ı kullanıyor.



Bu giriş sayesinde göçmenler, yasal statü elde etmeden iki yıl boyunca ABD'de kalabilecek ve bu arada çalışma izni almaya da hak kazanacak.



Yönetim, belgesiz yabancıların hangi havalimanlarına nakledildiğini açıklamayacağını söyledi.



Avukatlar ayrıca yabancı havalimanlarının konumlarını da açıklamadı, bu da göçmenlerin nereden geldiklerini belirsiz hale getiriyor.



Cumhuriyetçiler güney sınırının güvenli olmadığı konusunda ısrar ediyor ve Biden'ın ABD ile Meksika sınırı arasında daha katı protokoller uygulamasını talep ediyor.

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