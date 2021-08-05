Biden yönetimi, ABD'deki Hong Kong vatandaşlarına "geçici güvenli liman" imkanı sunacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada, kararın, Çin'in Hong Kong'da devam eden baskısı karşısında Hong Kong vatandaşlarına destek için alındığını belirtti.



ABD'deki Hong Kong sakinlerine "geçici güvenli liman" imkanı tanıyacaklarını ifade eden Psaki, siyasi tutuklamalar, davalar, medyanın ve muhalefetin susturulması karşısında Hong Kongluları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.



Söz konusu karar ile ABD'deki Hong Kong vatandaşlarının ülkede kalış süreleri 18 ay uzatılabilecek.



ABD, daha önce de Çin'in son yıllarda ulusal güvenlik yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı gerekçesiyle Çinli yetkililere birtakım yaptırım kararları almıştı.



HONG KONG'UN STATÜSÜ



Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.



İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.



Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.



Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.



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