Biden yönetimi çalışanları Bushnell için yasta: Verilen zararları hafifletin

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çalışanlarından isimsiz bir grup, İsrail'in ABD Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri Aaron Bushnell'in yasını tuttuklarını açıkladı.

Daha önce "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı da yapan grup, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek "Filistin için özgürlük" diye bağırarak bedenini ateşe veren Bushnell için açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir protesto eylemi olarak kendini yakma, yaygın olarak mümkün olan en aşırı protesto biçimi olarak kabul edilmektedir. Bir kişinin kendi hayatına en şiddetli ve şiddetli bir şekilde alenen son vermesi, ulusumuz için keskin bir uyarıdır" denildi.

Biden'ı "verilen zararları hafifletmeye" çağıran grup, Bushnell'in ölümünün, "rotasını değiştirmeyi reddedenler için unutulmaz bir hatırlatma olması" çağrısında bulundu.

Bushnell, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, "Artık soykırıma ortak olmayacağım" demişti.