Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

Washington Post'un haberine göre, Biden yönetimi, Donald Trump döneminde göçmenler konusunda kullanılan bazı terimlerde değişikliğe gitti.



ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP) gönderdiği notta, yer alan bilgilere göre, Trump döneminde kullanılan "yasa dışı yabancı" terimi değiştirilerek "yasa dışı" kelimesi yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" sözcükleri kullanılacak.



Ayrıca, göçmenlerin toplumla bütünleşmesi için kullanılan "asimilasyon" kelimesinin yerine de "entegrasyon" sözcüğü gelecek.

'DEĞİŞİKLİK, İNSANİ BİR SİSTEM KURMAK İÇİN YAPILIYOR'

Biden yönetiminin yaptığı söz konusu değişikliğin, Trump yönetiminin eleştirilen göçmenlik politikalarının kaldırılarak yerine daha "insani" bir sistem kurulması çabaları kapsamında yapıldığı aktarıldı.