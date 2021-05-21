Biden yönetiminden ilk ziyaret

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Sherman'nın 25 Mayıs ile 4 Haziran arasında Brüksel, Ankara, Jakarta, Punom Pen, Bangkok ve Honolulu'yu ziyaret edeceği belirtildi.



Brüksel'deki temaslarının ardından Ankara'ya geçeceği açıklanan Sherman'ın hükümet ve sivil toplum yetkilileri ile bir araya geleceği ifade edildi.



Açıklamada, "NATO müttefikimizle ortak sınamalara karşı koymak üzere birlikte çalışırken ve ortak kaygı konularını konuşurken Bakan Yardımcısı Sherman ABD-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yapacak" denildi.