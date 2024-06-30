Biden'a aile desteği: Siyasi geleceği ile ilgili konuşmak için ziyarete  gidecek

81 yaşındaki ABD başkanı Joe Biden'ın eski başkan Donal Trump ile yaptığı canlı münazara performansı, eleştirmenler tarafından korkunç olarak nitelendirilmişti. Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, The Guardian'ın haberine göre Biden siyasi geleceği hakkında konuşmak üzere pazar günü ailesiyle bir araya gelecek.

Biden'a aile desteği: Siyasi geleceği ile ilgili konuşmak için ziyarete  gidecek
New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli

New York Times: Biden ülkesine hizmet etmek için başkanlık yarışından çekilmeli

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İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre, Biden perşembe günü ile gerçekleştirdiği tartışmalı münazara sonrası siyasi geleceği hakkında konuşmak üzere pazar günü ailesiyle bir araya gelecek.

ABD Başkanı istifa çağrılarına rağmen yeniden seçilme hedefinde kararlı ve danışmanı da ikinci seçim münazarasına katılmayı planladığını söylüyor. Başkanın kampanya yetkilileri, Biden'ın Beyaz Saray yarışından "çekilmeyeceğini" ve eylülde Donald Trump'a karşı ikinci bir münazaraya çıkmaya "kararlı" olduğunu söyledi.

"ESKİSİ KADAR KOLAY YÜRÜYEMİYORUM" 

Mevcut başkan geçtiğimiz günlerde yaşı hakkında yapılan eleştirilere  “Genç bir adam olmadığımı biliyorum. Eskisi kadar kolay yürüyemiyorum. Eskisi kadar kolay konuşamıyor, eskisi kadar iyi tartışamıyorum. Ama neyi bildiğimi çok iyi biliyorum" diyerek yanıt vermişti.

Gerçeği nasıl söyleyeceğini , doğruyu yanlışı, bu işi nasıl yapacağını bildiğini vurgulayan Biden "Milyonlarca Amerikalının bildiği şeyi biliyorum: Yere düştüğünüzde ayağa kalkarsınız. Tüm kalbim ve ruhumla bu işi yapabileceğime inanmasaydım tekrar aday olmazdım” ifadelerini kullanmıştı. 

İLK CANLI YAYIN ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI 

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

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