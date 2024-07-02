Biden'a bir darbe de bağışçılarından: Paralarını geri istiyorlar

ABD Başkanı Joe Biden'a seçim yarışında en çok katkıda bulunanlar, 81 yaşındaki başkanın geçen hafta rakibi Donald Trump ile yaptığı ilk tartışmada dengesiz bir performans sergilemesinin ardından kampanya bağışlarının iade edilmesini talep ediyor.

Biden'a bir darbe de bağışçılarından: Paralarını geri istiyorlar
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Geçtiğimiz hafta mevcut Başkanı ve seçim yarışındaki rakibi CNN stüdyolarında kozlarını paylaştı.

Gerçekleşen 90 dakikalık oturumda Biden, zaman zaman sorulara tutarlı yanıtlar vermekte zorluk çekti ve birkaç kez söyleyeceklerini unuttu.

Bu performans ile ABD tarihinin gördüğü en yaşlı başkanın 4 yıl daha görev yapmak için çok yaşlı olduğu iddiaları bir kez daha gündeme oturdu. İddialara bugüne kadar karşı çıkan destekçilerinin ise en büyük korkuları gerçeğe dönüştü.

Biden'ın kampanya yöneticisi Julie Chavez Rodriguez, tartışmadan bu yana geçen günlerde 33 milyon doların üzerinde bağış toplandığını ve potansiyel gönüllülerden yüzlerce yeni başvuru geldiğini söyledi.

BAĞIŞÇILARIN HAYAL KIRIKLIĞI

NBC News'e göre, görüşmelere katılanlardan biri, Biden'ın hayal kırıklığı yaratan performansının ardından bağışçıların çoğunun "korktuğunu" söyleyerek, "Toplantıda bazı sert yorumlar yapıldı. Bazıları seçim kampanyası başlıkları dışında bir şey konuşulmadığı için kızgındı" diye konuştu.

Katılımcı, Biden'ın bazı bağışçılarının paralarının iade edilmesini bile istediğini ekledi.

Hafta sonu boyunca büyük gazeteler ve bazı önemli destekçiler Biden'a çekilmesi için çağrılar yaptı.

BIDEN SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLMİYOR

Biden, seçim kampanyası ve bağış toplama durağı North Carolina'dan dönüşü ve New York'taki münazaranın hemen ardından ABD başkanlarının dinlenme evi olan Thurmont Maryland'deki Camp David'de inzivaya çekildi.

Biden'ın tüm çağrılara rağmen devam eden seçim kampanyası ABD Başkanı'nın yarışta kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

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