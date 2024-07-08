Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan: "ABD'de bir süredir başkan yok"

ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump'a karşı çok kötü performans gösterdiği sarsıntılı bir tartışmanın ardından eleştirilerle karşılaşmaya devam ediyor.



SpaceX CEO'su Elon Musk da 81 yaşındaki başkanın performansını eleştiren isimlerin arasına katıldı.



Musk, sosyal medya platformu X'teki son gönderisinde ABD'nin "bir süredir bir başkanı olmadığını" öne sürdü.



Musk, "Amerika'nın Bir Başkana İhtiyacı Var mı?" başlıklı The New York Times haberinin ekran görüntüsünü yeniden paylaşarak, "Gerçek bir soru... Belli ki bir süredir bir başkanımız yok" diye yazdı.

BIDEN'A TEPKİLER SÜRÜYOR



Ross Douthat tarafından kaleme alınan mezubahis köşe y6azısında, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiği savunularak, "Biden'ın başka bir adayla değiştirilmesi gerekiyor çünkü 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da yaşlı bir başkanın görev yapması son derece tehlikeli olacaktır" ifadelerine yer verilmişti.



Kamuoyunun ciddi eleştirileri ve çekilme çağrılarına yol açan tartışma performansının ardından Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" demişti.



Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" değerlendirmesinde bulunmuştu.