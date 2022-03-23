Biden'a destek Trump seviyesine indi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Joe Biden'ın kamuoyu yoklamalarındaki kan kaybı devam ediyor.

Reuters/Ipsos anketine göre Biden'a destek bir önceki haftaya göre üç puanlık düşüşle yüzde 40'a gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi.



21-22 Mart tarihlerinde ülke çapında yapılan ankete göre Amerikalıların yüzde 54'ü Biden'ın görevindeki performansını beğenmiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle artan jeopolitik endişeler ve yüksek enflasyonun Biden yönetimine yönelik memnuniyetsizliği daha da artırdığı değerlendiriliyor.



Ankete katılanların en önemli endişe kaynağını ekonomi oluştururken, ardından savaş ve yurt dışındaki krizler geliyor.



GÖZLER KONGRE SEÇİMLERİNDE

Anketlerdeki göstergeler, 8 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde dikkatle takip ediliyor. ABD Başkanları açısından bir ara karne özelliği taşıyan Kongre seçimleri, güç dengelerini değiştirmesi durumunda Başkan'ın görev süresinin ikinci yarısında icraatında hareket serbestisini de elinden alma tehlikesini barındırıyor.



Biden'ın Demokrat partisi Kongre'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi'nde az farkla çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin tamamı, Senato'nun üçte biri yeniden seçilecek. İki kanattan birinde çoğunluğun kaybedilmesi Biden'ın yasama planlarını gerçekleştirmesini zorlaştıracak.



TRUMP'IN SEVİYELERİNE DÜŞTÜ

Biden'ın selefi Donald Trump'a destek oranı da, ara seçimler öncesindeki Mart anketlerinde yüzde 40'lara düşmüştü. Biden'ın popülaritesi, Covid-19 kaynaklı ölümlerdeki artış ve Amerikan ordusunun Afganistan'dan çekilmesinde yaşanan kaotik sürecin etkisiyle Ağustos ayı ortalarından itibaren düşüşe geçmişti.



Anket, Biden'ın yönetiminde ülkede partiler arasındaki kutuplaşmanın da sürdüğünü ortaya koydu. Kendini Demokrat Parti taraftarı olarak nitelendirenlerin yüzde 77'si Biden'ın icraatını onayladığını bildirirken bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 10, bağımsızlarda ise yüzde 27 olarak kaydedildi.