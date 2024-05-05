Biden'a İsrail'e yapılan yardımları gözden geçirme çağrısı

ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Başkan Joe Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Biden'a İsrail'e yapılan yardımları gözden geçirme çağrısı

Kongre üyeleri Jason Crow ve Chris Deluzio'nun öncülüğünde bir grup Demokrat, Biden'a ortak imzalı mektup gönderdi.

88 Kongre üyesinin imzası bulunan mektupta, " Hükümeti'nin, insani yardımın kasıtlı olarak durdurulması ile ilgili Gazze'deki savaşı yürütme biçimine ilişkin ciddi endişelerimiz devam ediyor. Netanyahu Hükümeti savaşın başından beri Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini ciddi şekilde kısıtladı." ifadeleri yer aldı.

Mektupta, Yabancı Yardım Yasası'nın, ABD insani yardımının taşınmasını veya dağıtımını doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan herhangi bir ülkeye yardım veya silah satışını kısıtladığı hatırlatıldı.

İsrail'in bu konuda kısıtlamaları olduğuna dair yeterli kanıt bulunduğuna dikkati çekilen mektupta, ABD destekli insani yardımın sağlanması konusundaki federal yasanın ihlal edildiği kaydedildi.

Mektupta, Biden yönetimine İsrail'e yapılan yardımların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

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