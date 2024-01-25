Biden'a Kızıldeniz sorusu: Yetkiyi kimden aldın?

ABD'de senatörler, Başkan Joe Biden'a Kongre'nin onayının alınmadığına işaret ederek "hangi yetkiyle Husilere saldırıldığını" sordu.



The Hill gazetesinin haberine göre, senatörler Todd Young, Tim Kaine, Chris Murphy ve Mike Lee, ABD güçlerinin Husilere saldırılarına dair Biden'a ortak mektup yazdı.



Senatörlerin itirazları, Beyaz Sarayın Husilere karşı saldırılarını birkaç ay daha sürdürmeye hazırlandığı iddialarının ardından geldi.



Mektupta senatörler, şu ifadeleri kullandı:



"Husilere karşı ABD'nin askeri eylemde bulunması için Kongrenin mevcut bir yetkisi yok. Husiler ve destekçileri yani İran, gerilimin tırmanmasının sorumluluğunu taşısa da ani bir saldırıyı püskürtme ihtiyacı olmadıkça Anayasa, ABD'nin Kongrenin onayı olmadan askeri harekata girişmemesini gerektiriyor."



Senatörler, ABD'ye ait ticari gemileri savunmak için askeri harekat düzenlenmesinin yetki dahilinde olduğunun iddia edilebileceğini ancak Kızıldeniz'den geçen gemilerin çoğunun ABD gemisi olmadığına dikkati çekti.



"ABD personelini ve varlıklarını korumak, Husileri eylemlerinden sorumlu tutmak ve ilave saldırıları caydırmak için atılacak akıllı adımları desteklediklerini" kaydeden senatörler, Kongrenin askeri harekata izin vermeden önce dikkatle düşünmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

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