Biden'a yönelik "gizli belge" soruşturması: Savcı Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi

BİDEN'I SUÇLAMAMA KARARINA ELEŞTİRİ



Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partili üyeleri açılış konuşmalarında Hur'un Biden’a yönelik soruşturmada vardığı sonuçları değerlendirdi. Cumhuriyetçi Parti Temsilcisi Jim Jordan, Hur'un Obama yönetimi sona erdikten sonra Biden’ın “yasaları çiğnediğini” ve gizli materyalleri “yasadışı bir şekilde” elinde tuttuğunu tespit ettiğini söyledi. “Ele alması gereken temel bir soru vardı. Joe Biden gizli bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elinde tuttu mu? Cevap, evet, tuttu” diyen Jordan, “Joe Biden yasaları çiğnedi ama unutkan ve jüriye sempatik görünecek yaşlı bir adam olduğu için Bay Hur suçlamada bulunmamayı tercih etti” eleştirisinde bulundu.



“HUR'UN RAPORU BİDEN'IN AKLANDIĞINI GÖSTERDİ”



Demokrat Parti Temsilci Jerry Nadler ise, Hur'un soruşturmasının Biden'ı tamamen temize çıkardığını iddia etti. “Başkan Biden sorumlu bir şekilde hareket ederek tamamen işbirliği yaptı ve cezai suçlama yöneltilmedi” diye Nadler, “Savcı Hur’un raporu Başkan Biden'ın tam ve eksiksiz bir şekilde aklandığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Temsilcisi Jamie Raskin de, Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Hur'un raporunun yayınlanmasını istemediği iddiasına karşı çıkarak Biden'ın eylemlerini eski Başkan Donald Trump'ınkilerle karşılaştırdı. “Başkan Biden yürütme ayrıcalığını ileri sürmedi ya da başkanlık suçlarından mutlak dokunulmazlık talep etmedi” diyen Raskin, “Biden kutu kutu belgeleri yatağının altına ya da küvete saklamadı. Müfettişlerle kavga etmedi, ya da Bay Hur'un raporunun tek bir kelimesini düzeltmeye çalışmadı” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Parti Temsilci James Comer ise tutanakları incelemek için “çok az zamanları” olduğunu belirterek, Beyaz Saray'ın Hur'un raporunun yayınlanmasını istemediğinin “açık” olduğunu iddia etti.



Biden’ın hafızası ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri savundu

Demokrat Parti Temsilci Adam Schiff ise, Hur'u gizli belge soruşturması kapsamında hazırladığı raporda Başkan Joe Biden'ı nitelemek için kullandığı dil nedeniyle eleştirdi. Hur'un, raporunun kamuoyuna açıklandığında yaratacağı siyasi etkiyi düşünmesi gerektiğini belirten Schiff, raporun daha objektif bir şekilde yazılabileceğini vurguladı.

Hur’un Biden’ı aşağıladığını kaydeden Schiff, “Başkan'ın bir belge ya da bir dizi belge karşısındaki hatıraları hakkında yorum yapmakla yetinebilirdiniz. Ama daha ileri gidip hafızası hakkında genel bir yorum yapmaya karar verdiniz, değil mi?” diye sordu. Hur ise, Biden'ın hafızasıyla ilgili yorumları çıkarabileceğini, ancak bunun raporu “eksik” hale getireceğini söyleyerek raporun yazımında siyasetin bir rol oynamadığını yineledi.