Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nden ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında uzlaşma ve fikir birliğinin "Amerikan demokrasisinin işleyebilmesinin tek yolu" olduğunun altını çizdi.

Biden, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan borç limiti yasa tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu.

Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

31,4 trilyon dolarlık borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar artıran tasarı Biden'ın imzasının ardından yasalaşacak.

Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarı, ABD Senato'sunda 36'ya karşı 63 oyla, senato'da ise 36 "hayır" oyuna karşı 63 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Biden ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy uzun süren görüşmeler sonucu borç limitinin artırılması için anlaşmıştı.