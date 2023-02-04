Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin balonuyla ilgili ilk yorum

ABD Başkanı Biden, Çin'le yeni bir krize yol açan "casus balon" ile ilgili ilk kez konuştu. Biden, bir gazetecinin sorusu üzerine "İcabına bakacağız" yorumunda bulundu.

Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin balonuyla ilgili ilk yorum
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ile Çin arasında kriz: 'Casus balon' iki oldu

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ABD Başkanı , ABD hava sahasındaki "casus balonu"na ilişkin, "İcabına bakacağız." dedi.

Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." dedi.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ "CASUS BALONU" GERGİNLİĞİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin balonuyla ilgili ilk yorum - 1

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." demişti.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.

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