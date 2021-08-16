Biden'dan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararı ve Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesine ilişkin konuştu. Biden, "Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile" dedi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 23:25 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 23:47

Biden'dan Afganistan açıklaması

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı.

Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savundu.

"Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile" diyen Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim” diye konuştu.

Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini söyledi.

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