Biden’dan aşı olmayanlara uyarı: Ağır hastalık ve ölüm kışı

ABD başkanı Joe Biden, düzenlenen corona virüs toplantısının ardından Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu.



Biden, Covid-19'a karşı aşılanmayan insanları, yakın zamanda aşı olmazlarsa çok kasvetli ve tehlikeli bir kışla karşılaşacakları konusunda uyardı.



ABD Başkanı, "ABD halkına doğrudan bir mesaj göndermek istiyorum: Attığımız adımlar nedeniyle Omicron henüz yayılma hızı kadar çok ilerlemedi" derken, "Ancak şimdi burada, yayılıyor ve artacak. Aşılanmamışlar için ağır hastalık ve ölüm kışına gidiyoruz. İyi haber şu ki; eğer aşı yaptırdıysanız, ağır hastalık ve ölümden korunursunuz" diye konuştu.



Biden ayrıca, kişisel ve toplumsal sağlığın yanısıra ülkenin ekonomik toparlanmasını korumak için bireyleri aşı olmaya çağırdı.



ABD’de geçtiğimiz gün itibarıyla ülkedeki her 6 kişiden sadece 1'inin tamamen aşılandığı açıklandı.



‘HASTANEYE BAŞVURANLAR REKOR SEVİYELERE ULAŞABİLİR’



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan en son tahminlerde, Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuruların önümüzdeki haftalarda rekor seviyelere ulaşabileceği, yeni vakaların ve ölümlerin ise geçen kıştaki seviyelere çıkabileceği belirtildi.



CDC'nin Covid-19 ölümlerinde öngördüğü artışa göre, pandemi için toplam can kaybı sayısının 8 Ocak'a kadar 837 bin ila 845 bin kişiye yükselmesininin beklendiği aktarıldı.



Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre ise ABD’de son bir ayda vaka sayıları yüzde 50’den fazla artarken, ülkede her gün ortalama 120 bin yeni vakanın teşhis edildiği ve ortalama bin 200 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.



‘OMİCRON ABD’DE BASKIN OLACAK’



Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci ise Omicron'un nispeten yakında ABD'de baskın corona virüs varyantı olacağından emin olduğunu söyledi.



Fauci, "Omicron yaklaşık üç günlük bir ikiye katlama süresine sahip. Bunun üzerinde matematik yaparsanız, Omicron çok yakında baskın varyant olacak" derken, "Bunu Güney Afrika'da gördük, İngiltere'de görüyoruz ve burada nispeten yakında göreceğimiz şeyin kesinlikle bu olduğundan eminim" diye konuştu.



Fauci, bu noktada, varyanta özgü bir destekleyici aşıya gerek olmadığını, ancak enfeksiyonların artacağı konusunda şüphesinin olmadığını sözlerine ekledi.