Biden'dan ateşkes açıklaması: "Netanyahu yeterince çaba göstermiyor"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail güçlerinin hafta sonu Gazze'deki bir tünelden aralarında 23 yaşındaki Amerikalı İsrailli Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu altı rehinenin cesedini çıkarmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilere konuştu.



Bu hafta her iki tarafa da nihai bir rehine anlaşması sunmayı planlayıp planlamadığı sorulan Biden, “Buna çok yakınız” diye konuştu.



Anlaşmanın başarılı olup olmayacağı sorulduğunda ise, “Umut sonsuza dek sürecek” ifadelerini kullandı.

REHİNE BASKISI ARTIYOR



Son rehine ölümleri, ABD başkanlık kampanyasının ortasında Biden yönetiminin Gazze ateşkes stratejisine yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı ve İsraillilerin Netanyahu'ya kalan rehineleri eve getirmesi yönündeki baskılarını arttırdı.



Netanyahu'nun bir rehine anlaşması sağlamak için yeterince çaba gösterdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Biden kısaca “Hayır” diyerek yanıtladı.

ABD HÜKÜMETİNE GAZZE ÇAĞRISI



Biden'ın Netanyahu'ya yönelik yeni eleştirileri, kendisi ve 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e Gazze'de yaklaşık 11 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için kararlı adımlar atılması yönündeki çağrıların arttığı bir dönemde geldi.



Savaş, Demokratlar arasında bölünmelere yol açarken, ilerici bakanlar Biden'a Washington'un Ortadoğu'daki başlıca müttefiki olan İsrail'e silah tedarikini kısıtlaması ya da en azından koşullara bağlaması için baskı yapıyor.

