Biden'dan Batı'ya çağrı: "Ukrayna'ya askeri destek devam etmeli"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar gibi çeşitli meseleleri görüşmek üzere Berlin'e ziyarette bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, "Ukrayna zorlu bir kışla karşı karşıya kalırken, kararlılığımızı sürdürmeliyiz." dedi.



Biden, "Bedelinin ağır olduğunu biliyorum ama hiç kuşkunuz olmasın ki bu bedel, saldırganlığın hüküm sürdüğü, büyük devletlerin sadece yapabildikleri için küçük devletlere saldırdığı ve zorbalık yaptığı bir dünyada yaşamanın bedeliyle kıyaslanamaz." dedi.

ABD SEÇİMLERİNDE KIYASIYA YARIŞ

Biden, Scholz ile Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı ve "dondurulmuş Rus varlıklarının" sivil enerji altyapısını desteklemek amacıyla kullanmayı görüşeceğini söyledi. Ayrıca, Ortadoğu'daki çatışmaları da ele alacaklar.

ABD başkanlık seçimlerine iki buçuk hafta kalırken, seçimlerde, Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı şuanki Başkan Yardımcısı Kamala Harris yarışacak.

LİDERLERİN GÜNDEMİ UKRAYNA VE ORTADOĞU



İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün öğleden sonra Biden ve Scholz ile Ukrayna'daki savaşın nasıl sona erdirileceğine yönelik görüşmeleri bekleniyor.



Liderler arasındaki görüşmelerde Ortadoğu'daki çatışmaların da gündemin üst sıralarında yer alması bekleniyor. Biden yönetimi, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün Gazze'de ateşkes sağlanmasının önünü açabileceğini düşünüyor.

