Biden'dan "Durum Odası" toplantısı:  Ortadoğu'daki son gelişmeler konuşulacak

Ortadoğu'da artan gerilim tüm dünyayı etkilerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri ele almak üzere ulusal güvenlik ekibini toplayacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçladığı belirtildi.

Biden'dan "Durum Odası" toplantısı:  Ortadoğu'daki son gelişmeler konuşulacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, basına kapalı görüşmenin, özel durumlarda toplanılan "Durum Odası"nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastların ardından 'da yaşanan son gelişmeleri ve İran'ın, 'e olası misilleme saldırısını ele almak üzere bugün ulusal güvenlik ekibini toplayacağı kaydedildi.

GERİLİMİ AZALTMAYA ÇALIŞIYOR 

CBS televizyonunda yayımlanan "Face the Nation" programında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, ABD'nin, Ortadoğu'ya ilave savaş uçakları ve gemiler göndermek gibi hamlelerle bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçladığını söyledi.

Finer, "Gazze'deki çatışmanın başka yerlere sıçramasını ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu bizim stratejik hedefimiz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirmişti.

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