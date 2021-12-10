Biden'dan enflasyon yorumu: Şu anki durum krizin zirve noktası

Biden, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan "Demokrasi Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yaptıktan sonra salondaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD'de 1982'den bu yana en yüksek artışı gösteren kasım enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, yoldaki gerçek bir tümsek. Aileleri etkiliyor. Marketlere giriyorsunuz ve aldığınız her şey için daha çok para ödüyorsunuz. Bu, bizim için önemli." dedi.



BİDEN, ENFLASYONDAN COVİD-19 VE TEDARİK ZİNCİRİNİ SORUMLU TUTTU



Biden, enflasyon konusunda, "Şu anki durumun krizin zirve noktası olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın düşündüğünden daha kısa bir süre içinde bir değişiklik göreceğinizi düşünüyorum. Ekonomi birçok açıdan iyileşiyor." şeklinde konuştu.



Hükümet harcamalarının enflasyonu yükselttiği iddialarını da reddeden Biden, "Hükümetin para harcaması enflasyonun nedeni değil. Enflasyonun nedeni gerçekten çok ciddi tedarik zinciri sorunlarımızın olması. Bu sorun da fiyatlarda önemli artışlara yol açıyor. Tüm bunların temel sebebi ise Covid-19. Covid-19 birçok gerekli ürünü üretmemizde ve Pasifik'te yaptığımız ithalatta ciddi etkili oldu." yorumunu yaptı.



ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.