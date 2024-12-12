Biden'dan giderayak büyük jest: 1500 cezayı hafifletti, 39 mahkumu affetti

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs pandemisi sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifletti ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 Amerikalıyı affetti.

Bu, modern tarihin en büyük tek günlük af eylemi.



Bugün açıklanan aflar, tahliye edildikten sonra en az bir yıl ev hapsi cezasını çekmiş olan kişiler için geçerli.

Cezaevleri virüsün yayılmasında benzersiz bir etkiye sahipti ve bazı mahkumlar kısmen yayılmayı durdurmak için serbest bırakıldı.

Biden yaptığı açıklamada “Amerika, olasılık ve ikinci şans vaadi üzerine inşa edildi" dedi.



ABD başkanı şöyle konuştu: "Başkan olarak, pişmanlık ve rehabilitasyon gösteren insanlara merhamet gösterme, Amerikalıların günlük hayata katılma ve toplumlarına katkıda bulunma fırsatlarını yeniden sağlama ve özellikle uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler olmak üzere şiddet içermeyen suçlular için ceza eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atma gibi büyük bir ayrıcalığa sahibim.”

Associated Press haber ajansı tarafından tutulan bir çeteleye göre, bir noktada her beş mahkumdan birinde COVID-19 vardı.

Biden, önümüzdeki haftalarda daha fazla adım atacağını ve af dilekçelerini incelemeye devam edeceğini söyledi.

İkinci en büyük tek günlük af eylemi, 2017'de görevden ayrılmadan kısa bir süre önce 330 ile Barack Obama tarafından gerçekleştirilmişti.