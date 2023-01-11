Biden'dan 'gizli belge' açıklaması: Şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum

Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika'nın başkenti Mexico City'de, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki kişisel ofisinden çıkan gizli belgelere değinen Biden, söz konusu belgeleri avukatlarının kapalı bir kutuda bulduğunu anlattı.



Biden, avukatlarının "yapması gerekenleri yaptıklarını" belirterek, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verdiklerini kaydetti.



"O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgeler içeriğini bilmiyorum." diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.



Biden, kutuların arşiv dairesine teslim edildiğini belirterek, sürecin kısa zamanda biteceğini umduğunu belirtti.

UKRAYNA, İRAN VE İNGİLTERE İLE İLGİLİ BİLGİLERİN OLDUĞU İDDİASI



CNN'in 'konuya yakın bir kaynağa' dayandırdığı haberinde, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden çıkan gizli belgeler arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



Belgelerin, gizlilik statüsü kaldırılmış dokümanların da yer aldığı 4 kadar kutunun içinde bulunduğu belirtilen haberde, söz konusu belgelerin 2013-2016 yıllarını kapsadığı kaydedildi.



Haberde, Biden'ın kişisel avukatının, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki işinin bir parçası olarak kullandığı ofisini kapatırken üzerinde "şahsi" yazan bir dosya gördüğü, bunu açınca da "gizli belgelerle" karşılaştığı ifade edildi.



Kaynağa göre, Biden'ın ekibi derhal Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ni (NARA) arayarak ilgili belgeleri, bu kuruma "dikkatlice" teslim etti.



Söz konusu ofiste bulunan kutuların ekseriyetinde, Biden'ın hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ın cenaze işlemleri ve taziye mektupları dahil çok sayıda kişisel materyallerin de yer aldığı belirtiliyor.

BİDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN "GİZLİ BELGELER"



Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, dün, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.



Belgelerin, 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.



Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının, söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurmuştu.