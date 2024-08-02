Biden'dan Haniye suikastı açıklaması: Ateşkese yardımcı olmadı

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast ile ilgili konuştu. Biden, suikastin "ateşkes ihtimaline yardımcı olmadığını" söyledi. Biden, Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirtti.

Biden'dan Haniye suikastı açıklaması: Ateşkese yardımcı olmadı
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Başkanı , Hamas lideri İsmail Haniye suikastine ilişkin ilk kez konuştu.

Amerikan CNN'in haberine göre, Biden, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonunda ülkelerine dönen üç vatandaşını karşılamak üzere gittiği Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Haniye'nin suikastinin "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna yanıt veren Biden, "Yardımcı olmadı" dedi.

Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirdi.

Biden, görüşmede "Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. Netanyahu bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli" diye konuştu.

Beyaz Saray, Biden'ın, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedilmiş ve "Başkan, 'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi" denilmişti.

HAMAS LİDERİNE  

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas, suikastten İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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