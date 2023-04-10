Biden'dan ikinci dönem için adaylık sinyali

ABD Başkanı Joe Biden Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye verdiği röportajda konuştu. Aday olmayı planladığını söyledi ama bunun resmi bir duyuru olmadığını da iletti. Biden, "Henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadesini kullandı.



NBC'nin haberine göre, üst düzey Beyaz Saray danışmanları Biden'ın seçim kampanyasını yeniden başlatma konusunda nihai kararı vermeye hazırlanıyor.



Joe Biden, 2020 seçimlerinde başkan seçilmişti. Kasım 2024’te 82 yaşına girecek olan Biden, ABD tarihinde görevdeki en yaşlı başkan unvanına sahip.