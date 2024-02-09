Biden'dan İsrail eleştirisi: Gazze'deki askeri operasyon sınırı aştı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının "aşırı" olduğunu öne sürdü ve Filistinli sivillere yardım etmek için "çatışmalara devamlılığı sağlanacak bir ara" verilmesini istediğini söyledi.



Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Bildiğiniz gibi Gazze Şeridi'ndeki müdahalenin aşırı olduğu görüşündeyim" dedi.



Başkan, Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi, Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması, rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların geçici olarak durdurulması için bir anlaşma yapılması yönünde baskı yaptığını da sözlerine ekledi.



Biden, "Şu anda bu rehine ateşkesini sağlamak için çok çabalıyorum. Açlıktan ve savaş sırasında ölen bir sürü masum insan var ve bunun artık durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Biden'ın İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik bugüne kadarki en sert kamuoyu eleştirilerinden biri olan bu sözler, başkanın İsrail'e savaşı durdurması yönünde baskı yapması yönünde artan iç baskıya maruz kaldığı bir dönemde geldi.



İsrail'in ilk saldırılarının ardından Biden, masum Filistinlilerin ölümünü "savaş yürütmenin bedeli" olarak tanımlayan açıklamalar yaptığı için eleştirilmişti.



İsrail'den Refah'a operasyon hazırlığı | ABD'den açıklama: Felaket olur Haberi Görüntüle BEYAZ SARAY'DAN REFAH AÇIKLAMASI Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, “şu an için bir askeri operasyonun oradaki insanlar için bir felaket olacağını ve bunu desteklemediklerini” belirterek İsrail’in Refah’a yakında bir operasyon düzenleyeceğine dair emareler görmediklerini belirtti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de “ABD’nin ciddi ve güvenilir bir planlama olmadan böyle bir şeyi desteklemesinin mümkün olmadığını” aktardı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin